Зокрема і від того, що Росія може об'єднатися з Китаєм. Про це 24 каналу ексклюзивно сказав політолог Микола Давидюк.

До теми Китай дивиться на Росію як на недолугу країну, яку доведеться ділити, – Давидюк

Бізнесові інтереси світу дуже прості. Якщо зараз не перемогти Росію й її уламки не взяти "на озброєння" боротьбі Заходу проти Китаю, а таке в цьому століття можливо, то Росія об'єднається з Китаєм,

– вважає Давидюк.

Тоді уже ось це "об'єднання" перемогти буде надзвичайно важко, додав політолог. Тоді інтереси країн, які за деякими даними допомагають країні-агресорці обійти санкції, зовсім зникнуть та у них не буде майбутнього як такого. Насамперед мовиться про Грецію та Індію.

"Їх знищуватимуть єдиним потоком – і економічним, і військовим", – додав експерт.

Основне завдання країн

Тож він наголосив, що країни на кшталт Угорщини, Кіпру, Греції, які зараз намагаються заробити якийсь "дешевий долар" на російській нафті повинні розуміти, що їх просто не буде. Їхні інтереси ніхто потім не братиме до уваги взагалі, а конструкція зруйнується, якщо вони не підтримають Україну.

"Тому сьогодні їхнє головне завдання – перемагати автократії, перемагати силою усього західного світу. Встановлювати демократії далі, працювати, жити і розвиватися", – підсумував він.

Як Китай використовує Росію: коротко