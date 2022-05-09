В том числе и оттого, что Россия может объединиться с Китаем. Об этом 24 каналу эксклюзивно сказал политолог Николай Давыдюк.

К теме Китай смотрит на Россию как на несуразную страну, которую придется делить, – Давидюк

Бизнес интересы мира очень просты. Если сейчас не победить Россию и ее обломки не взять "на вооружение" борьбе Запада против Китая, а такое в этом столетие возможно, то Россия объединится с Китаем,

– считает Давидюк.

Тогда уже вот это "объединение" победить будет очень тяжело, добавил политолог. Тогда интересы стран, которые, по некоторым данным, помогают стране-агрессору обойти санкции, совсем исчезнут и у них не будет будущего как такового. В первую очередь речь идет о Греции и Индии.

"Их будут уничтожать единым потоком – и экономическим, и военным", – добавил эксперт.

Основная задача стран

Он подчеркнул, что страны вроде Венгрии, Кипра, Греции, которые сейчас пытаются заработать какой-то "дешевый доллар" на российской нефти должны понимать, что их просто не будет. Их интересы никто потом не будет учитывать вообще, а конструкция разрушится, если они не поддержат Украину.

"Поэтому сегодня их главная задача – побеждать автократии, побеждать силой всего западного мира. Устанавливать демократии дальше, работать, жить и развиваться", – подытожил он.

Как Китай использует Россию: коротко