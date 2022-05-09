В том числе и оттого, что Россия может объединиться с Китаем. Об этом 24 каналу эксклюзивно сказал политолог Николай Давыдюк.
К теме Китай смотрит на Россию как на несуразную страну, которую придется делить, – Давидюк
Бизнес интересы мира очень просты. Если сейчас не победить Россию и ее обломки не взять "на вооружение" борьбе Запада против Китая, а такое в этом столетие возможно, то Россия объединится с Китаем,
– считает Давидюк.
Тогда уже вот это "объединение" победить будет очень тяжело, добавил политолог. Тогда интересы стран, которые, по некоторым данным, помогают стране-агрессору обойти санкции, совсем исчезнут и у них не будет будущего как такового. В первую очередь речь идет о Греции и Индии.
"Их будут уничтожать единым потоком – и экономическим, и военным", – добавил эксперт.
Основная задача стран
Он подчеркнул, что страны вроде Венгрии, Кипра, Греции, которые сейчас пытаются заработать какой-то "дешевый доллар" на российской нефти должны понимать, что их просто не будет. Их интересы никто потом не будет учитывать вообще, а конструкция разрушится, если они не поддержат Украину.
"Поэтому сегодня их главная задача – побеждать автократии, побеждать силой всего западного мира. Устанавливать демократии дальше, работать, жить и развиваться", – подытожил он.
Как Китай использует Россию: коротко
- Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что из-за санкций Россия стала зависимой от Китая, ведь большинство стран ограничили сотрудничество со страной-агрессором. А потом Китай может забрать себе некоторые территории России.
- В Китае крупнейшие импортеры сжиженного газа пытаются приобрести дополнительные объемы из России.
- Таким образом, в КНР хотят воспользоваться большими скидками, пока мир отказывается от российских энергоносителей.
- Кроме того, китайские нефтепереработчики тоже покупают дешевую российскую нефть, от которой отказываются другие государства.