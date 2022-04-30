Вже навіть Китай дивиться на Росію, як на дешеву консервну банку. Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк.

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КНР хоче викупити акції російських компаній

Наразі Китай використовує можливість скуповувати російські нафту та газ зі знижками, поки від них відмовляється увесь світ. Політолог пояснив, що Росія треба Китаю лише для того, аби за безцінь розкупити акції, зокрема, "Газпрому" і "Роснафти".

Китай дивиться на Росію як на недолугу країну, яку потрібно потім буде ділити,

– підкреслив Давидюк.

За його словами, влада Китаю вже поступово налаштовує своїх громадян зауважувати недолугість Росії.

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