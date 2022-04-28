Після повномасштабної війни держава-агресорка може повністю опинитися під впливом Китаю. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Китай може взяти відповідальність за Росію

"Росію фактично віддадуть Китаю. Це зараз і відбувається", – наголосив Піонтковський.

Мовляв, нехай Китай буде відповідальним за цей величезний простір і робитиме там що завгодно.

Росія повністю залежить від КНР

За словами публіциста, Росія зараз повністю залежить від Китаю – у всіх технологіях, постачаннях, продовольстві тощо.

Вони, в Москві, завжди себе почували євразійцями, нехай тепер будуть справжніми азійцями. Китайські товариші вирішать – оголошувати "московську народну республіку" чи оголошувати Росію великим молодшим братом. Андрій Піонтковський Російський публіцист

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