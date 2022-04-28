После полномасштабной войны государство-агрессорша может полностью оказаться под влиянием Китая. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский .
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Китай может взять ответственность за Россию
"Россию фактически отдадут Китаю. Это сейчас и происходит", - подчеркнул Пионтковский.
Мол, пусть Китай будет ответственен за это огромное пространство и будет делать там что угодно.
Россия полностью зависит от КНР
По словам публициста, Россия сейчас полностью зависит от Китая – во всех технологиях, поставках, продовольствии и т.д.
Они в Москве всегда себя чувствовали евразийцами, пусть теперь будут настоящими азиатцами. Китайские товарищи решат - объявлять "московскую народную республику" или объявлять Россию большим младшим братом.