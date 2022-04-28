Державний департамент США має надсилати такі звіти періодично. Автором законопроєкту став конгресмен-республіканець Енді Барроу.

До теми Росію фактично віддадуть Китаю після війни, – Піонтковський

Альянс Росії та Китаю становить загрозу США та союзникам

Альянс Китаю та Росії становить загрозу США та нашим союзникам. Я представив законопроєкт, який зобов'язує Держдепартамент США надавати Конгресу постійні звіти з докладним описом підтримки Китаєм Росії,

– пояснив Барроу.

Напередодні Палата представників підтримала ініціативу Барроу. Тепер слово – За Сенатом, куди вже передали документ.

Зазначимо, що 28 квітня Палата представників має голосувати за ленд-ліз. Це дозволить Вашингтону значно пришвидшити та покращити поставки озброєння в Україну.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії в Україні: коротко

Китай заявляє, що виступає за мирне врегулювання воєнного конфлікту в Україні.

В МЗС країни повідомили, що держава не зацікавлена в початку третьої світової війни.

При цьому Пекін виступає проти введення санкцій проти Росії, мовляв, це ситуацію не вирішить.

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