Державний департамент США має надсилати такі звіти періодично. Автором законопроєкту став конгресмен-республіканець Енді Барроу.
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Альянс Росії та Китаю становить загрозу США та союзникам
Альянс Китаю та Росії становить загрозу США та нашим союзникам. Я представив законопроєкт, який зобов'язує Держдепартамент США надавати Конгресу постійні звіти з докладним описом підтримки Китаєм Росії,
– пояснив Барроу.
Напередодні Палата представників підтримала ініціативу Барроу. Тепер слово – За Сенатом, куди вже передали документ.
Зазначимо, що 28 квітня Палата представників має голосувати за ленд-ліз. Це дозволить Вашингтону значно пришвидшити та покращити поставки озброєння в Україну.
Яка позиція Китаю щодо війни Росії в Україні: коротко
- Китай заявляє, що виступає за мирне врегулювання воєнного конфлікту в Україні.
- В МЗС країни повідомили, що держава не зацікавлена в початку третьої світової війни.
- При цьому Пекін виступає проти введення санкцій проти Росії, мовляв, це ситуацію не вирішить.
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