Государственный департамент США должен присылать такие отчеты периодически. Автором законопроекта стал конгрессмен-республиканец Энди Барроу.
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Альянс России и Китая представляет угрозу США и союзникам
Альянс Китая и России представляет угрозу США и нашим союзникам. Я представил законопроект, который обязывает Госдепартамент США предоставлять Конгрессу постоянные отчеты с подробным описанием поддержки Китаем России,
– объяснил Барроу.
Накануне Палата представителей поддержала инициативу Барроу. Теперь слово – за Сенатом, куда уже передали документ.
Отметим, что 28 апреля Палата представителей должна голосовать за ленд-лиз. Это позволит Вашингтону значительно ускорить поставки вооружения в Украину.
Какая позиция Китая относительно войны России в Украине: коротко
- Китай заявляет, что выступает за мирное урегулирование военного конфликта в Украине.
- В МИД страны сообщили, что государство не заинтересовано в начале третьей мировой войны.
- При этом Пекин выступает против введения санкций против России, мол, это ситуацию не разрешит.
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