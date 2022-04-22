Китай використовує санкції проти Росії як можливість протистояти Заходу. Адже критикує "довгоруку юрисдикцію" та накладені обмеження на Росію. Водночас заявляючи, що не прийме "односторонні санкції".

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Очільник КНР Сі Цзіньпін попередив, що економічне "роз’єднання" та тактика тиску, така як розрив ланцюгів поставок, не спрацюють.

"Ми проти односторонніх санкцій і не маємо наміру проводити політику, націлену на формування блоків та посилення протистояння. Китай підтримує будь-які зусилля, спрямовані на врегулювання кризових ситуацій, ми не слідуватимемо подвійним стандартам", – заявив Сі Цзіньпін під час відеозвернення на Боаоському азійському форумі.

При цьому Китай поводиться доволі обережно у своїх стосунках з Росією. І не намагається активно їй допомагати, щоб самим не потрапити під санкції Заходу.

Незважаючи на відмову засуджувати Росію, офіційне агентство Сіньхуа цитує Сі Цзіньпін, який сказав, що Китай залишається "відданим повазі суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, підтримує невтручання у внутрішні справи та поважає незалежний вибір шляхів розвитку та соціальних системи, створені людьми в різних країнах".