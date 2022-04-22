Відповідну заяву президент США написав у твітері вночі проти 22 квітня. Це трапилось на 57 день повномасштабної війни та після того, як США надали Україні додаткову військову зброю на 800 мільйонів доларів.

Зауважте Байден оголосив заборону російським кораблям заходити у порти США

Путіну не вдасться роз'єднати Європу

Поки Росія продовжує чинити жорстокість проти України, Путін розраховує на те, що ми втратимо до неї інтерес. Він робить ставку на те, що західна єдність трісне. Ми знову доведемо, що він помиляється,

– написав Байден.

Окрім того, президент США написав низку твітів про Україну. У них американський лідер зазначив, що:

постійна та скоординована підтримка міжнародного співтовариства на чолі та за сприяння Сполучених Штатів є важливою причиною, чому Україна змогла зупинити Росію від захоплення країни;

кожен американський платник податків та військовослужбовець Збройних Сил може пишатися тим, що щедрість США та майстерність і служба їхніх військ – допомогли озброїти Україну, щоб відбити агресію Росії;

битва за Київ стала історичною перемогою українців й це була перемога за свободу, здобуту українським народом за допомогою США, союзників і партнерів.

Наша власна єдність, наша єдність з нашими союзниками та партнерами, наша єдність з українським народом надсилає Путіну безпомилковий меседж: йому ніколи не вдасться домінувати та окупувати всю Україну,

– підсумував Джо Байден.

Варто пригадати, що на 800 мільйонів доларів США нададуть нашій державі артилерійські системи, гаубиці, боєприпаси для гаубиць та тактичних дронів.

Також Штати заборонили російським кораблям заходити у порти США та оголосили початок програми "Єдність заради України", завдяки якій українські біженці за спрощеною процедурою зможуть емігрувати з Європи у США.

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