Соответствующее заявление президент США написал в твиттере в ночь на 22 апреля. Это произошло на 57-й день полномасштабной войны и после того, как США предоставили Украине дополнительное военное оружие на 800 миллионов долларов.
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Путину не удастся разъединить Европу
Пока Россия продолжает оказывать жестокость против Украины, Путин рассчитывает на то, что мы потеряем к ней интерес. Он делает ставку, что западное единство треснет. Мы снова докажем, что он ошибается,
– написал Байден.
Кроме того, президент США написал ряд твитов об Украине. В них американский лидер отметил, что:
- постоянная и скоординированная поддержка международного сообщества во главе и при содействии Соединенных Штатов является важной причиной, почему Украина смогла остановить Россию от захвата страны;
- каждый американский налогоплательщик и военнослужащий Вооруженных Сил может гордиться тем, что щедрость США и мастерство и служба их войск помогли вооружить Украину, чтобы отразить агрессию России;
- битва за Киев стала исторической победой украинцев и это была победа за свободу, одержанную украинским народом с помощью США, союзников и партнеров.
Наше собственное единство, наше единство с нашими союзниками и партнерами, наше единство с украинским народом присылает Путину безошибочный месседж: ему никогда не удастся доминировать и оккупировать всю Украину,
– подытожил Джо Байден.
Следует вспомнить, что на 800 миллионов долларов США предоставят нашему государству артиллерийские системы, гаубицы, боеприпасы для гаубиц и тактических дронов.
Также Штаты запретили российским кораблям заходить в порты США и объявили о начале программы "Единство ради Украины", благодаря которой украинские беженцы по упрощенной процедуре смогут эмигрировать из Европы в США.
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