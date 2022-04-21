Про це президент США Джо Байден заявив під час свого звернення щодо війни в Україні, передає 24 канал.

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Американські порти закриті для російських кораблів

Байден наголосив, що США заборонять їм заходити в американські порти. Це стосується як суден, які йдуть під російським прапором, так і кораблів, які є у власності росіян.

Це означає, що жоден корабель під російським прапором чи у власності російських громадян або компаній не зможуть пришвартуватися в американських портах чи на узбережжі, – заявив Джо Байден.

Нагадаємо, раніше аналогічне рішення ухвалили країни Євросоюзу. Там заборонили обслуговувати російські судна у морських та річкових портах.

Окрім цього, Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на 800 мільйонів доларів.

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