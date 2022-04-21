Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Хочемо, щоб Україна перемогла

Корабель "Ізабель" вже відбув з іспанського порту до Польщі. Там буде 20 одиниць броньованої техніки, 200 тонн боєприпасів та інших важливих матеріалів.

Це удвічі більше, ніж коли-небудь ми відправляли. І це більше, ніж попередній наш вантаж. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України, – наголосив Санчес.

Нагадаємо, нещодавно Литва передала Україні важкі міномети. Вони допоможуть як в обороні, так і під час контрнаступу.

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