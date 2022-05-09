Про це 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

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Війна закінчиться миттєво, якщо щось станеться з Путіним

На його думку, війна, швидше за все, закінчиться аж до кінця цього року. "Очевидно, що Путін не може перемогти у цій війні, а Україна отримає перемогу, але це не буде швидка історія", – додав журналіст.

За його словами, пришвидшити кінець війни можуть безпоредньо якісь події з Путіним.

Якщо це станеться, то війна закінчиться миттєво. Але розраховувати на те, що щось раптово трапиться з Путіним, не треба. Хоча він вже літня людина, і в цьому віці може будь-що статися,

– наголосив Яковенко.

Чи може Путіна "прибрати" його оточення

Російський журналіст переконаний, що якби в Путіна було нормальне оточення, то воно вже давно б його "прибрало".

"Але його оточення підбиралося протягом 20 років і за критерієм "неможливості щось робити". Тобто навколо нього зібрані унікальні люди по своїй безпорадності та боягузтву – зокрема, Медвєдєв, Шойгу, Лавров та інші", – відповів він.

Ігор Яковенко пояснив, що всі трясуться від страху перед Путіним, тому на це (щоб його прибрали) не треба розраховувати.

Я думаю, що така можливість буде лише в тому випадку, якщо він задумає зробити ядерне самогубство. Тоді може увімкнутися інстинкт самозбереження,

– переконаний він.

До слова, на Красній площі у Москві 9 травня відбувся жалюгідний парад до "дня побєди". Родзинкою стала маразматична промова Путіна. З трибуни він вкотре повторив пропагандистські тези про "єдиний радянський народ".

Путін назвав війну, яку розв'язав проти України, "захистом людей Донбасу". І попри всі погрози, які звучали раніше, він офіційно не оголосив війни Україні та навіть мобілізації.

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