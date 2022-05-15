Государства-члены НАТО готовы в кратчайшие сроки провести ратификацию заявок на членство от Финляндии и Швеции. Именно по словам министерства иностранных дел Канады Мелани Джоли – провести процедуру новых членов НАТО можно "в течение нескольких недель".

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В частности, о соответствующих намерениях сообщила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок – страна подготовила все для того, чтобы осуществить скорый процесс.

"Необходимо убедиться, что мы дадим им гарантии безопасности. Не должно быть переходного периода, когда их статус неясен", – сказала Анналена Бербок.

Заметьте! Соответствующее заявление касается периода между подачей заявки на вступление и ратификацией, в течение которого Финляндия и Швеция еще не будут защищены пятой статьей НАТО.

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