Такое мнение высказал бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев. Он считает, что именно так вступление Финляндии и Швеции в НАТО может изменить ситуацию в Европе.
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Безопасность всего восточного фланга значительно усилится, потому что и у финнов, и у шведов приличные армии. Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО. Однако будет очень существенная проблема так называемого Калининграда,
– считает Шереметьев.
Он также заявил, что нужно "попросить Калининград перестать называть себя именем преступника Калинина". Шереметьев подчеркнул, что именно этот советский деятель ответственен за расстрелы польских военнопленных в Катыни.
Демилитаризация Калининграда
Шереметьев настаивает, что российский город нужно демилитаризовать.
"Не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", – заметил он.
В то же время, Шереметьев считает, что в ответ на расширение НАТО Москва может ответить "воем". При этом, по его мнению, не стоит исключать угрозы ядерным оружием. Ведь россияне ничем другим пугать не могут.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО
- Финляндия и Швеция, у которых границы с Россией, после нападения на Украину заявили о намерении вступить в НАТО. Оба государства официально уже приняли решения. Была информация, что заявки они могут подать до вторника, 16 мая. Альянс заявил, что поддерживает вступление двух государств и даже сократит максимально данную процедуру для них. А Великобритания предоставила гарантии безопасности для вступления.
- Путин, который так боялся расширения НАТО на восток, уже об этом знает. Президент Финляндии Саули Ниинисте в телефонном звонке проинформировал об этом кремлевского диктатора лично. По его словам, тот был спокоен, когда услышал, что теперь НАТО будет еще ближе, чем он мог себе представить.
- Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс нарастит военное присутствие в регионе Балтийского моря. Это произойдет еще до вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
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