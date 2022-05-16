Таку думку висловив колишній заступник міністра оборони Польщі Ромуальд Шереметьєв. Він вважає, що саме так вступ Фінляндії та Швеції у НАТО може змінити ситуацію в Європі.
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Безпека всього східного флангу значно посилиться, тому що і у фінів, і у шведів є пристойні армії. Більш того, в такій системі Балтійське море стане морем НАТО. Однак буде дуже суттєва проблема так званого Калінінграду,
– вважає Шереметьєв.
Він також заявив, що треба "попросити Калінінград перестати називати себе ім'ям злочинця Калініна". Шереметьєв підкреслив, що саме цей радянський діяч відповідальний за розстріли польських військовополонених у Катині.
Демілітаризація Калінінграду
Шереметьєв наполягає, що російське місто треба демілітаризувати.
"Не може бути, щоб НАТО сиділо на пороховій бочці", – зауважив він.
Водночас Шереметьєв вважає, що у відповідь на розширення НАТО Москва може відповісти "виттям". При цьому, на його думку, не варто відкидати погрози ядерною зброєю. Адже росіяни нічим іншим лякати не можуть.
Вступ Фінляндії та Швеції у НАТО
- Фінляндія та Швеція, які мають кордони з Росією, після її нападу на Україну заявили про намір вступити у НАТО. Обидві держави офіційно вже прийняли рішення. Була інформація, що заявки вони можуть подати до вівторка, 16 травня. Альянс заявив, що підтримує вступ двох держав і навіть скоротить максимально цю процедуру для них. А Велика Британія надала гарантії безпеки до вступу.
- Путін, який так боявся розширення НАТО на схід вже про це знає. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у телефонному дзвінку поінформував про це кремлівського диктатора особисто. За його словами, той був спокійним, коли почув, що тепер НАТО буде ще ближче, ніж він міг собі це уявити.
- Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Північноатлантичний альянс наростить військову присутність у регіоні Балтійського моря. Це станеться ще до вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.
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