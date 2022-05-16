Таку думку висловив колишній заступник міністра оборони Польщі Ромуальд Шереметьєв. Він вважає, що саме так вступ Фінляндії та Швеції у НАТО може змінити ситуацію в Європі.

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Безпека всього східного флангу значно посилиться, тому що і у фінів, і у шведів є пристойні армії. Більш того, в такій системі Балтійське море стане морем НАТО. Однак буде дуже суттєва проблема так званого Калінінграду,

– вважає Шереметьєв.

Він також заявив, що треба "попросити Калінінград перестати називати себе ім'ям злочинця Калініна". Шереметьєв підкреслив, що саме цей радянський діяч відповідальний за розстріли польських військовополонених у Катині.

Зверніть увагу! Місто Калініград до 1945 року було німецьким прусським містом Кеніґсберґ. 4 липня 1946 після смерті "всесоюзного старости" Михайла Калініна на його честь місто перейменували в Калінінград. Але Калінін не мав жодного прямого стосунку до міста.

Демілітаризація Калінінграду

Шереметьєв наполягає, що російське місто треба демілітаризувати.

"Не може бути, щоб НАТО сиділо на пороховій бочці", – зауважив він.

Водночас Шереметьєв вважає, що у відповідь на розширення НАТО Москва може відповісти "виттям". При цьому, на його думку, не варто відкидати погрози ядерною зброєю. Адже росіяни нічим іншим лякати не можуть.

Вступ Фінляндії та Швеції у НАТО

Фінляндія та Швеція, які мають кордони з Росією, після її нападу на Україну заявили про намір вступити у НАТО. Обидві держави офіційно вже прийняли рішення. Була інформація, що заявки вони можуть подати до вівторка, 16 травня. Альянс заявив, що підтримує вступ двох держав і навіть скоротить максимально цю процедуру для них. А Велика Британія надала гарантії безпеки до вступу.

Путін, який так боявся розширення НАТО на схід вже про це знає. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у телефонному дзвінку поінформував про це кремлівського диктатора особисто. За його словами, той був спокійним, коли почув, що тепер НАТО буде ще ближче, ніж він міг собі це уявити.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Північноатлантичний альянс наростить військову присутність у регіоні Балтійського моря. Це станеться ще до вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.

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