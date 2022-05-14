Про це президент Польщі розповів під час зустрічі з естонським колегою Аларом Карісом. Під час зустрічі глави держав обговорили агресію Росії проти України.
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Дуда наголосив, що як Польща, так і Естонія тепер мають зовсім інші можливості, аніж на початку Другої світової війни. Зараз країни можуть організувати допомогу, а також обговорити санкції з союзниками та колегами.
Ми можемо застосовувати різні болючі для Росії сучасні рішення, які чітко та ясно показують, що вона не править світом і не правитиме ним. Й особливо нашим світом,
– зазначив Дуда.
Підтримка України з боку Польщі: інші новини
- Польща та Словаччина хочуть, аби Україна якомога швидше отримала статус кандидата у Європейський Союз. Тому держави працюватимуть над цим процесом.
- Держлісгоспи Польщі вимагають від посольства Росії звільнити базу відпочинку у Скуб'янці на Зегжинському водосховищі.
- Україна та Польща спростять процедури контролю за імпортом та експортом аграрної продукції. Польська сторона забезпечить роботу ветеринарних і санітарних служб у цілодобовому режимі.
- Польща може збільшити постачання пального в Україну до понад 200 тисяч тонн щомісячно.
- Денис Шмигаль заявив, що Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Глава українського уряду разом з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у травні уклали відповідний меморандум.
- Анджей Дуда 5 травня заявив, що у майбутньому кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а, можливо, й на століття. Це потрібно, аби "відбивати" будь-яку небезпеку чи можливу загрозу.
- У Польщі наприкінці квітня заявили про готовність прийняти на лікування поранених та хворих людей з Маріуполя.
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