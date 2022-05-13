У Кремлі відкрито пригрозили Польщі

Відповідну заяву у своїх соціальних мережах зробив депутат російської Держдуми Олег Морозов. Один із головних ідеологів партії "Єдина Росія" обурений риторикою Польщі.

До речі Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність

Він заявив, що Польща змушує Росію поставити її на перше місце у чергу на так звану "денацифікацію" після України. Саме таку цинічну ціль Росія оголосила, коли розпочала війну проти України, прикриваючись "спецоперацією".

Своїми заявами про Росію, як "ракову пухлину", і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас

поставити її на перше місце у чергу на "денацифікацію" після України,

– йдеться у повідомленні кремлівського депутата.

Що не сподобалося Морозову

Польща чи не найбільше підтримує Україну у кривавій війні, яку проти нашої країни розв'язала Росія. Поляки приймають українських біженців, надають гуманітарну допомогу і зброю та потужно представляють Україну в Євросоюзі. Польський президент Анджей Дуда навіть заявив, що між нашими країнами у майбутньому не буде кордону.

Чергову заяву, яка розізлила росіян, Дуда зробив 13 травня у Таллінні. Там він висловив переконання, що міжнародна спільнота повинна змусити Росію платити Україні контрибуцію за свою агресію.

Критично про Росію висловився і прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, який встиг побувати в Києві під час війни. Він назвав раковою пухлиною так званий "русский мир". Також глава польського уряду наголосив, що цю ідеологію потрібно повністю викорінити.

"Русский мир" – це ракова пухлина, яка пожирає не лише більшу частину російського суспільства, а й становить смертельну загрозу для всієї Європи. Тому недостатньо підтримувати Україну у її військовій боротьбі з Росією. Ми маємо повністю викорінити цю жахливу ідеологію", – сказав Моравецький.

Росія припинила постачання газу до Польщі

Наприкінці квітня Росія вирішила без жодної причини зупинити постачання газу до Польщі. Ймовірно, у Москві обурилися, що поляки, як і ряд інших країн, відмовилися платити за газ рублями.

Згодом Моравецький заявив, що Польща більше ніколи не збирається купувати газ в країни-агресорки. Він оголосив, що Польща стала повністю незалежною від російського газу.

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