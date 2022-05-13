В Кремле открыто пригрозили Польше

Соответствующее заявление в своих социальных сетях сделал депутат российской Госдумы Олег Морозов. Один из главных идеологов партии "Единая Россия" возмущен риторикой Польши.

Кстати Польша поможет Украине укрепить обороноспособность

Он заявил, что Польша заставляет Россию поставить ее во главу угла в очередь на так называемую "денацификацию" после Украины. Именно такую циничную цель Россия объявила, когда начала войну против Украины, прикрываясь спецоперацией.

Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на "денацификацию" после Украины,

– говорится в сообщении кремлевского депутата.

Что не понравилось Морозову

Польша больше всего поддерживает Украину в кровавой войне, которую против нашей страны развязала Россия. Поляки принимают украинских беженцев, оказывают гуманитарную помощь и оружие и представляют Украину в Евросоюзе. Польский президент Анджей Дуда даже заявил, что между нашими странами в будущем не будет границ.

Очередное заявление, разозлившее россиян, Дуда сделал 13 мая в Таллинне. Там он убежден, что международное сообщество должно заставить Россию платить Украине контрибуцию за свою агрессию.

Критически о России высказался и премьер Польши Матеуш Моравецкий, успевший побывать в Киеве во время войны. Он назвал раковой опухолью так называемый "русский мир". Также глава польского правительства подчеркнул, что эту идеологию нужно полностью искоренить.

"Русский мир" – это раковая опухоль, пожирающая не только большую часть российского общества, но и представляющая смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту ужасную идеологию", – сказал Моравецкий.

Россия прекратила поставки газа в Польшу

В конце апреля Россия решила без всякой причины остановить поставки газа в Польшу. Вероятно, в Москве возмутились, что поляки, как и ряд других стран, отказались платить за газ рублями.

Впоследствии Моравецкий заявил, что Польша больше никогда не собирается покупать газ у страны-агрессора. Он объявил, что Польша стала полностью независима от российского газа.

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