Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з віцепрем'єром Польщі Генриком Ковальчиком.

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Так, польська сторона забезпечить роботу ветеринарних і санітарних служб у режимі 24/7. Для цього працівники відповідних служб будуть переведені на українсько-польський кордон.

Також контрольні процедур буде спрощено. Зокрема, лабораторні дослідження можна буде робити не на кордоні, а в місті призначення. Це значно скоротить час перетину кордону,

– сказала Свириденко.

Сторони також усунуть бар'єри у торгівлі продукцією тваринного походження, зокрема свинини.

"Для України важливо забезпечити транзит свинини, яловичини та баранини до третіх країн через територію Польщі, що вимагає відповідних ветеринарних рішень", – пояснила міністерка економіки.

Крім цього, країни домовилися більш ефективно використовувати усі модальності для перевезень, зокрема контейнерні перевезення через польські порти.

"Співпраця з Польщею стає буквально щоденною і орієнтованою на те, щоб спільний кордон розчинився для цілей торгівлі", – заявила Свириденко.

Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Україна та Польща домовилися про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень та досягли значного прогресу в лібералізації автоперевезень.

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