Про це у фейсбук повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко за результатами віртуальної зустрічі з міністеркою міжнародної торгівлі, просування експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади Мері Енджі.

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Величезним кроком назустріч Україні могло б стати скасування Канадою торгових мит на українські товари, як це вже зробили ЄС та Велика Британія. Це допоможе експортерам збільшити обсяги вивезення продукції і тим самим зміцнить українську економіку та обороноздатність нашої держави,

– наголосила Свириденко.

За її словами, попри відстань, торгівля між країнами розвивається. У 2021 році спостерігався справжній бум україно-канадської двосторонньої торгівлі – її обсяги зросли на понад 70% і склали 420,7 млн доларів. При цьому експорт товарів з України до Канади зріс в 11 разів.

Свириденко також додала, що Україна розраховує на підтримку Канади у подоланні світової продовольчої кризи, зумовленої умисним блокуванням українського експорту Росією через порти Чорного моря.

Нагадаємо, нещодавно міністерка повідомляла про готовність лібералізації торгівлі з Україною країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі.

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