Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає 24 канал.

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Вона уточнила, що у відеоконференції на запрошення державного секретаря Великої Британії з міжнародної торгівлі Ен-Марі Тревелʼян взяли участь урядовці Фінляндії, Данії, Норвегії, країн Балтії, Польщі, Угорщини, Румунії, Німеччини, Франції, Італії, Ірландії, США, Канади, Аргентини, Республіки Корея, Японії, Нової Зеландії, Австралії, а також представники Європейської комісії.

Підтримка з боку партнерів ставитиме міцнішою

За словами Свириденко, торгова підтримка з боку партнерів лише буде міцнішати.

Ми будемо координувати наші зусилля по запобіганню продовольчій кризі, спровокованій блокуванням Росією українських портів. Будемо докладати ще більше зусиль у налагодженні ефективної логістики до портів Європи тих товарів, які ще кілька місяців тому експортувалися з портів Одеси, Миколаєва, Херсона і Маріуполя,

– розповіла Свириденко про результат перемовин.

За її словами, очікується також, що Британія та ЄС скасують мита на українську продукцію. Присутні на зустрічі держави-члени Євросоюзу наголосили, що підтримують ініціативу Єврокомісії, відтак можна очікувати на швидке схвалення рішення щодо митних інституцій ЄС.

Вільна торгівля та нові санкції

Крім того, Швейцарія та Норвегія наголосили на готовності оновлювати угоду про вільну торгівлю з країнами-членами Європейської асоціації вільної торгівлі.

Також відомо, що міністр торгівлі Канади Мері Енджі анонсувала проведення переговорів щодо розширення угоди про вільну торгівлю з Канадою.

Одним з підсумків перемовин стала й задекларована готовність їх учасників підсилювати торговельні санкції проти Росії та Білорусі, зазначила перша віцепрем’єрка.

Ситуація з пальним

Нагадаємо, що раніше Свириденко писала про намір уряду усунути впродовж 7 днів дефіцит бензину, який зараз виник в Україні.

Вона пояснила, що тимчасовий дефіцит пального спровокували дії російських окупантів. Мовиться про знищення потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз.

Свириденко наголосила, що триває постійна співпраця уряду та операторів ринку, а її метою є збагнути потреби та знайти шляхи усунення дефіциту пального.

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