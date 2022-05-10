Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками польсько-українського енергетичного форуму у Варшаві, який був присвячений розв’язанню кризи, що склалася на паливному ринку України.

До теми Дефіцит пального зникне через тиждень за незначного подорожчання, – Мінекономіки

На форумі були присутні міністерка клімату та середовища Польщі Анна Москва та представники українського і польського паливного бізнесу.

Після того, як ворог планомірно атакував паливну інфраструктуру нашої країни, знищивши Кременчуцький НПЗ та ряд великих нафтобаз, питання постачання пального набуло оперативного та предметного вирішення,

– пише вона.

За словами Свириденко, на форумі завдяки злагодженій роботі представників польського та українського бізнесу, а також логістичних підприємств і компаній, які керують паливною інфраструктурою, вдалося напрацювати практичні рішення для збільшення об’єму поставок вже найближчим часом.

Розраховуємо, що до польського ресурсу ми зможемо залучити нафтопродукти із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту через Польщу,

– зазначила міністерка.

Також під час перемовин вдалося знайти технічні можливості для збільшення перевалки необхідних об’ємів. Більше того, одна з провідних польських компаній PERN SA підтвердила можливість надати додаткові потужності.

Свириденко додала, що для збільшення відвантажень було вирішено синхронізувати графік роботи "Укрзалізниці" та польської РКР, які відтепер зможуть швидко вирішувати проблемні питання.

Тож очікуємо, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги,

– говорить вона.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що урядом вже створено детальний план післявоєнної відбудови України, що матиме декілька пріоритетних напрямків, зокрема і розвиток економіки.

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