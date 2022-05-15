Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

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Гарантії безпеки для Швеції та Фінляндії

Столтенберг наголосив, що сили НАТО готові забезпечити безпеку обох країн.

Ми вивчатимемо можливість надання гарантій безпеки на період до вступу Швеції та Фінляндії до НАТО шляхом посилення присутності альянсу в Балтійському регіоні,

– зазначив генсек.

Однак він додав, що всі рішення прийматимуть у взаємодії з Фінляндією та Швецією. Крім того, Столтенберг відзначив, що підтримка вступу Фінляндії та Швеції серед членів НАТО майже одностайна.

Розширення НАТО

Через повномасштабну війну Росії проти України, Швеція та Фінляндія майже одночасно повідомили про намір вступити до НАТО. В Альянсі відреагували швидко й заявили, що у їхньому випадку процес вступу буде "швидким".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у традиційній манері заявив про загрози для Росії через розширення НАТО. Після цього президент Фінляндії Саулі Нійністе зідзвонився з Путіним і заявив про плани вступу до НАТО. Він наголосив, що після початку війни в Україні ситуація з безпекою в його державі докорінно змінилась.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна підтримує рішення країн про вступ до Альянсу.

Натомість несподівано проти цього виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що скандинавські країни схожі на "гостьовий будинок для терористичних організацій".

Щоправда, Столтенберг сьогодні запевнив – Туреччина не блокуватиме членство Фінляндії та Швеції у НАТО.

Так, 15 травня Фінляндія вже ухвалила офіційне рішення щодо подання заявки на членство в Північноатлантичному Альянсі. Скоро про рішення оголосить Швеція. ЗМІ писали, що це станеться 17 травня.

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