Про це генсек НАТО заявив під час пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, до якої Єнс Столтенберг доєднався у режимі онлайн.
Цікаво НАТО готове назвати поведінку Росії "прямою загрозою", – ЗМІ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може перемогти у війні, яку розпочала проти нас Росія. Причина цього – героїчний опір українців і крах планів Кремля.
Джерело:пресслужба НАТО
Про це генсек НАТО заявив під час пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, до якої Єнс Столтенберг доєднався у режимі онлайн.
Цікаво НАТО готове назвати поведінку Росії "прямою загрозою", – ЗМІ