Про це генсек НАТО заявив під час пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, до якої Єнс Столтенберг доєднався у режимі онлайн.

Цікаво НАТО готове назвати поведінку Росії "прямою загрозою", – ЗМІ