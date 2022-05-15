Об этом генсек НАТО заявил во время пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, к которой Йенс Столтенберг присоединился в режиме онлайн.
Интересно НАТО готово назвать поведение России "прямой угрозой", — СМИ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может победить в войне, которую начала против нас Россия. Причина этого – героическое сопротивление украинцев и крах планов Кремля.
Источник:пресс-служба НАТО
Об этом генсек НАТО заявил во время пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, к которой Йенс Столтенберг присоединился в режиме онлайн.
Интересно НАТО готово назвать поведение России "прямой угрозой", — СМИ