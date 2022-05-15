Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Читайте также Генсек НАТО заявил, что Украина может выиграть войну против России

Гарантии безопасности для Швеции и Финляндии

Столтенберг подчеркнул, что силы НАТО готовы обеспечить безопасность обеих стран.

Мы будем изучать возможность обеспечения гарантий безопасности на период до вступления Швеции и Финляндии в НАТО путем усиления присутствия альянса в Балтийском регионе,

– отметил генсек.

Однако он добавил, что все решения будут приниматься во взаимодействии с Финляндией и Швецией. Кроме того, Столтенберг отметил, что поддержка вступления Финляндии и Швеции среди членов НАТО почти единодушна.

Расширение НАТО

Из-за полномасштабной войны России против Украины, Швеция и Финляндия почти одновременно сообщили о намерении вступить в НАТО. В Альянсе отреагировали быстро и заявили, что в их случае процесс вступления будет "быстрым".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в традиционной манере заявил об угрозах для России из-за расширения НАТО. После этого президент Финляндии Саули Ниинисте созвонился с Путиным и заявил о планах вступления в НАТО. Он подчеркнул, что после начала войны в Украине ситуация с безопасностью в его государстве коренным образом изменилась.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает решение стран о вступлении в Альянс.

Вместо этого неожиданно против этого выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что скандинавские страны похожи на "гостевой дом для террористических организаций".

Правда, Столтенберг сегодня заверил, что Турция не будет блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Так, 15 мая Финляндия уже приняла официальное решение относительно подачи заявки на членство в Североатлантическом Альянсе. Скоро о решении объявит Швеция. СМИ писали, что это произойдет 17 мая.

Смотрите больше – Финляндия и Швеция хотят немедленно вступить в НАТО: