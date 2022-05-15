Про це держсекретар США повідомив під час неформального саміту НАТО в Берліні. Ентоні Блінкен звернув увагу на ситуацію з Туреччиною.

Зауважте Столтенберг стверджує, що Туреччина не блокуватиме членство Фінляндії та Швеції у НАТО

Туреччина хоче гарантій

Враховуючи останні заяви Анкари щодо членства Фінляндії та Швеції в НАТО, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що провів розмову з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Під час розмови, як зазначає Блінкен, Чавушоглу заявив, що Туреччина хоче гарантій, які стосуються тероризму, оскільки Швеція та Фінляндія нажали притулок Робітничій партії Курдистану, яку Анкара вважає терористичною організацією. Також Туреччина хоче гарантій щодо експортного контролю.

Та попри те, майже всі з 30 членів НАТО підтримують розширення Альянсу та приєднання Швеції та Фінляндії.

Швеція та Фінляндія вступають до НАТО: головне

Після того, як Росія розпочала війну проти України, Швеція та Фінляндія заявили про своє бажання стати членами НАТО.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вступ Фінляндії у НАТО загрожує Росії. Він підкреслив, що країна-агресорка проведе спеціальний аналіз цього питання з метою вироблення "необхідних заходів безпеки".

Згодом заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Швеції та Фінляндії "протистоянням загрозі".

Водночас депутат Держдуми Олексій Журавльов узявся погрожувати третьою світовою, ядерною зброєю і знищенням Фінляндії. Узагалі російський політик відзначився цілим "букетом" скандальних заяв, починаючи від того, що нібито завдяки Росії у фінів є державність до того, що Кремль нібито має право поставити існування цієї країни під сумнів.

Однак 15 травня Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО. Джерела повідомляли, що Швеція подасть свою заявку 17 травня. Однак уже ввечері 15 травня правляча партія Швеції схвалила свою заявку.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відзначила, що Швеція та Фінляндія уже формально члени НАТО, хіба що "без членського квитка".

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