Російський депутат ганебно заявив, що "ініціатором" третьої світової нібито є США, а не Росія, яка почала війну проти України. Олексій Журавльов розкинувся чималими погрозами Швеції та Фінляндії через їхнє прагнення стати членами НАТО.

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Вигадки про "державність фінів, подаровану Росією"

Олексій Журавльов у найкращих традиціях російської пропаганди заявив, що нібито Європі, зокрема Фінляндії, гірше від антиросійських санкцій, ніж Росії. Депутат Держдуми навіть не соромився заявити, що Швеція та Фінляндія після вступу до НАТО "стануть мішенню для російських військових". Не менш ганебно прозвучали слова про те, що Росія нібито має "законне право поставити під сумнів існування Фінляндії" після вступу в Альянс.

Здавалося б, дно вже пробите, але Журавльов не зупинив свій потік свідомості. Забувши про радянсько-фінську війну, депутат ганебно заявив, що нібито фіни повинні бути вдячними Росії за державність. Фінляндії пропагандист погрожує ракетами "Сармат". І ще він наполягає на тому, щоб внести Швецію та Фінляндію до "дуже страшного для всіх" переліку "недружніх країн".

"Зроблять як з Україною"

Журавльов продовжив пробивати дно і видав, що нібито США підштовхують країни Східної Європи нападати на Росію. І тут ключовий момент – Україну нібито теж "підштовхнули", і Журавльову абсолютно байдуже на те, що війну почала Росія.

Ну і звичайно на "війну" нібито підштовхують Румунію та Польщу. Підсумовуючи свій потік нездорових думок, Журавльов сказав, що після вступу в НАТО відносини Фінляндії та Росії точно погіршаться, бо в Альянс буцімто вступають лише "для знищення Росії".

Погрози ядерною зброєю і третьою світовою

Ну й куди типовому російському політику без погроз ядерною зброєю і третьою світовою, "яку так сильно хочуть почати США".

Олексій Журавльов видав, що Росія без проблем може застосувати ядерну зброю, якщо "існуванню Росії буде щось загрожувати". І взагалі депутат Держдуми впевнений, що НАТО нібито хоче знищити Росію, тому країна-агресорка "повинна знищити Альянс".

Окремо Журавльов вирішив закидати образами країни Балтії і видав традиційні шовіністичні тези про те, що вони "карапузи" і Росія їх не боїться, а "об'єднання зі Швецією та Фінляндією проти Росії", як видав Журавльов, більше нібито загрожує цим країнам, а не країні-окупанту.

Наостанок горе-політик відзначився не менш ганебною заявою про нібито не, що українці "не думають про життя мирних людей", але Росія, яка щодня завдає ракетних ударів по цивільній інфраструктурі й вбиває мирне населення нашої держави, "прийшла рятувати громадян".

Зауважте! Через війну, яку Росія розпочала проти України, Фінляндія вирішила негайно подати заявку на вступ до НАТО. У Кремлі кажуть, що такий крок Гельсінкі нібито загрожує Росії, через що лунає чимало істеричних заяв.

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