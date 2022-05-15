Президент Туреччини Реджеп Ердоган скептично оцінював шанси Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Він робив заяви про те, що ці країни відкрили свої двері для "терористичних організацій", тому їх вступ до НАТО під сумнівом.

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Реакція Столтенберга

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на гучні заяви Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції. Він запевнив – про жодне блокування процесу не йдеться.

За словами Столтенберга, усі проблеми, які турбують Туреччину, можна буде вирішити дуже швидко, і терміни вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу теж не відзначаться тривалістю.

Я впевнений, що ми зможемо вирішити занепокоєння, які висловила Туреччина, таким чином, щоб не затримувати членство або процес вступу. Це має бути швидкий процес, – заявив Столтенберг.

Він також додав, що швидкий вступ Фінляндії та Швеції – це історична можливість, яку НАТО мусить використати. Окрім того, НАТО готове працювати зі Швецією та Фінляндією над тим, щоб Росія навіть не подумала розпочати проти них збройну агресію.

Новини НАТО: коротко про головне

За оцінкою НАТО, Росії у війні проти України не вдалося досягнути жодних своїх цілей. Окупанти провалили наступ на Київ, від Харкова ЗСУ їх відкинули, просування на Донбасі також не йде за планом.

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна може перемогти у війні з Росією. Українська армія та народ проявили неймовірну мужність та героїзм, а підтримка усього цивілізованого світу та майстерність наших воїнів не залишають рашистам жодних шансів.

Швеція та Фінляндія активно готуються до подання заявок на вступ до НАТО. Вони хочуть приєднатися до Альянсу якомога скоріше, адже сусідство з Росією вкрай небезпечне. Зокрема, шведи готові подати свою заявку вже у вівторок.

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