Джерело видання повідомило, що уряд Швеції вже розпланував весь процес. Рішення поки що не оприлюднили офіційно через те, що соціал-демократична партія, де теж є противники членства, ще не закінчили внутрішню дискусію.

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Плани Швеції

У вівторок 17 травня Швеція планує передати офіційний лист із заявкою про приєднання до Північно-Атлантичного Альянсу генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу. Лист передаватимуть у Брюсселі.

Якщо Столленберг ще не повернеться до роботи, оскільки наразі він перебуває в самоізоляції через підтверджений COVID-19, лист передадуть його представникам.

Попри дискусії у соціал-демократичній партії, уряд вже планує оголосити про схвалення курсу на НАТО у неділю ввечері, адже НАТО-скептиків у партії дуже мало.

Розширення НАТО: останні новини

Через повномасштабну війну Росії проти України, Швеція та Фінляндія майже одночасно повідомили про намір вступити до НАТО. В Альянсі відреагували швидко й заявили, що у їхньому випадку процес вступу буде "швидким".

Фінляндію і її рішенні підтримали очільник Євроради Шарль Мішель, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та Президент України Володимир Зеленський.

Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков почав традиційні заяви про те, що вступ Фінляндії у НАТО загрожує Росії. Через погрози президент Фінляндії навіть зідзвонився з Путіним і заявив про плани вступу до НАТО.

Несподівано проти вступу Швеції та Фінляндії в Альянс виступив і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що скандинавські країни схожі на "гостьовий будинок для терористичних організацій".

Попри це, країни не збираються змінювати думку. 15 травня Фінляндія ухвалила офіційне рішення щодо подання заявки на членство в Північноатлантичному Альянсі. Невдовзі про таке рішення планує оголосити Швеція.

Нині генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина не блокуватиме членство Фінляндії та Швеції у НАТО.

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