Джерело видання повідомило, що уряд Швеції вже розпланував весь процес. Рішення поки що не оприлюднили офіційно через те, що соціал-демократична партія, де теж є противники членства, ще не закінчили внутрішню дискусію.
До теми Процес вступу Фінляндії та Швеції у НАТО може тривати лише "декілька тижнів"
Плани Швеції
У вівторок 17 травня Швеція планує передати офіційний лист із заявкою про приєднання до Північно-Атлантичного Альянсу генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу. Лист передаватимуть у Брюсселі.
Якщо Столленберг ще не повернеться до роботи, оскільки наразі він перебуває в самоізоляції через підтверджений COVID-19, лист передадуть його представникам.
Попри дискусії у соціал-демократичній партії, уряд вже планує оголосити про схвалення курсу на НАТО у неділю ввечері, адже НАТО-скептиків у партії дуже мало.
Розширення НАТО: останні новини
- Через повномасштабну війну Росії проти України, Швеція та Фінляндія майже одночасно повідомили про намір вступити до НАТО. В Альянсі відреагували швидко й заявили, що у їхньому випадку процес вступу буде "швидким".
- Фінляндію і її рішенні підтримали очільник Євроради Шарль Мішель, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та Президент України Володимир Зеленський.
- Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков почав традиційні заяви про те, що вступ Фінляндії у НАТО загрожує Росії. Через погрози президент Фінляндії навіть зідзвонився з Путіним і заявив про плани вступу до НАТО.
- Несподівано проти вступу Швеції та Фінляндії в Альянс виступив і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що скандинавські країни схожі на "гостьовий будинок для терористичних організацій".
- Попри це, країни не збираються змінювати думку. 15 травня Фінляндія ухвалила офіційне рішення щодо подання заявки на членство в Північноатлантичному Альянсі. Невдовзі про таке рішення планує оголосити Швеція.
- Нині генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина не блокуватиме членство Фінляндії та Швеції у НАТО.
До теми – що станеться, якщо ракета Росії помилково вдарить по НАТО? Солонтай про обстріл Львівщини: дивіться відео