Джерело видання повідомило, що уряд Швеції вже розпланував весь процес. Рішення поки що не оприлюднили офіційно через те, що соціал-демократична партія, де теж є противники членства, ще не закінчили внутрішню дискусію.

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Плани Швеції

У вівторок 17 травня Швеція планує передати офіційний лист із заявкою про приєднання до Північно-Атлантичного Альянсу генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу. Лист передаватимуть у Брюсселі.

Якщо Столленберг ще не повернеться до роботи, оскільки наразі він перебуває в самоізоляції через підтверджений COVID-19, лист передадуть його представникам.

Попри дискусії у соціал-демократичній партії, уряд вже планує оголосити про схвалення курсу на НАТО у неділю ввечері, адже НАТО-скептиків у партії дуже мало.

Розширення НАТО: останні новини

  • Через повномасштабну війну Росії проти України, Швеція та Фінляндія майже одночасно повідомили про намір вступити до НАТО. В Альянсі відреагували швидко й заявили, що у їхньому випадку процес вступу буде "швидким".
  • Фінляндію і її рішенні підтримали очільник Євроради Шарль Мішель, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та Президент України Володимир Зеленський.
  • Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков почав традиційні заяви про те, що вступ Фінляндії у НАТО загрожує Росії. Через погрози президент Фінляндії навіть зідзвонився з Путіним і заявив про плани вступу до НАТО.
  • Несподівано проти вступу Швеції та Фінляндії в Альянс виступив і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що скандинавські країни схожі на "гостьовий будинок для терористичних організацій".
  • Попри це, країни не збираються змінювати думку. 15 травня Фінляндія ухвалила офіційне рішення щодо подання заявки на членство в Північноатлантичному Альянсі. Невдовзі про таке рішення планує оголосити Швеція.
  • Нині генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина не блокуватиме членство Фінляндії та Швеції у НАТО.

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