Про це сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає 24 канал. Через стан здоров'я він долучився до пресконференції віртуально.

До теми Блінкен прибув на зустріч глав МЗС країн НАТО, щоб обговорити війну в Україні

"Війна в Україні не йде так, як планувала Москва. Не змогли взяти Київ, їх відкинули від Харкова, їхній головний наступ на Донбасі зупинили. Росія не досягає своїх стратегічних цілей. Президент Володимир Путін хотів завдати поразки Україні, зруйнувати НАТО та розділити Північну Америку й Європу. Однак Україна стоїть, НАТО стало сильнішим, ніж будь-коли, Європа та Північна Америка міцно поєднані. Україна може виграти цю війну", – сказав Столтенберг.