Про це для 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк. Він впевнений, що українські військові здобудуть перемогу.

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"Сьогодні ми дійсно можемо претендувати на першу армію в Європі. Й це питання не про озброєння, а про людей та командування. Навіть про народ. Сьогодні ми стримуємо ворога й тільки у нас з'явиться наступальна зброя, то ми продемонструємо мистецтво контрнаступальної операції", – вважає політолог.

Треба утилізувати режими диктаторів

За словами політолога, в України тимчасово не виходить потрапити до НАТО, тому що там є такі країни як Угорщина, Німеччина та Франція. Він вважає, що до цих держав та їхніх відносин з Росією, є питання.

Коли ми кажемо, що члени НАТО сьогодні не відійшли від злочинного режиму Росії, то ти не повинні опускати руки й треба змушувати сьогодні ці інституції відповідати тим нормативам та деклараціям, які вони озвучують і на яких стоять,

– сказав Антонюк.

Він вважає, що світ сьогодні стоїть перед вибором. Зокрема, можна орієнтуватися на бутафорні інституції, тоді диктатура й нацизм переможе й перемеле не один народ. Також є варіант поставити все на своє місце.

"Їм треба нагадати історію Ліги Націй, яка теж перетворилася на бутафорну організацію, як сьогодні стає ООН. Або дається по зубах і режими знають своє місце. Їх треба просто утилізувати й не допускати до формування нових", – додав політолог.

Зміни через війни

Антонюк сказав, що коли дійсно почнемо думати про формування нових безпекових блоків, то невідомо, де буде питання НАТО і Європейського Союзу.

"Тоді взагалі будуть тектонічні глобальні зміни, які, на жаль, відбуватимуться через воєнні зміни", – зазначив Антонюк.

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