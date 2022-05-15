Про приїзд до Німеччини повідомив сам голова Держдепу в соцмережах. Він зазначив, що зустріч – неформальна.

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Глави МЗС обговорять кроки для подолання агресії Росії

Я прибув до Берліна, щоб обговорити наш альянс і дії для подолання неспровокованої агресії Росії проти України,

– написав Блінкен.

Зазначимо, що 8 травня держсекретар США провів переговори з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Голови дипломатичних відомств скоординували кроки задля наближення перемоги України у війні, яку розпочала Росія. Також Блінкен та Кулеба зачепили тему розблокування українського експорту продовольства.

Блінкен наголошував, що Путін перекручує історію

Раніше державний секретар США наголошував, що глава Кремля намагається перекрутити історію. У такий спосіб він хоче бодай якось виправдати вторгнення росіян в Україну.

Також на думку голови Держдепу, Україна має право робити все задля того, аби захиститись. Саме так Блінкен прокоментував можливість України завдавати удари по об'єктах на російській території. Він зауважив, що такі кроки – це виключно рішення українського командування.

Зверніть увагу! Блінкен зазначив, що думка Вашингтона однозначна: Україна має отримати все задля перемоги у війні.

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Позиція США щодо російської агресії: останні новини

Американські сенатори прибули до Києва, аби зустрітись з президентом Володимиром Зеленським. Головною темою стала фінансова та військова допомога США Україні. Окрім цього політики обговорили посилення санкцій проти держави-агресорки.

Глава України раніше закликав Вашингтон визнати Росію державою, що фінансує тероризм.

Провели переговори і міністр оборони Олексій Резніков та голова Пентагону Ллойд Остін. Вони скоординували зусилля США та міжнародних партнерів щодо надання військової допомоги Україні.

Радник голови МВС Ростислав Смірнов зауважив, що незабаром росіяни відчують силу американського ленд-лізу. Наразі темпи постачання зброї важко спрогнозувати, проте вона точно буде. У МВС переконані, що це буде настільки швидко, наскільки це можливо.

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