Про це наголосив держсекретар Ентоні Блінкен під час виступу в Сенаті. Він зазначив, що це рішення виключно України – чи переносити бойові дії на російську територію.

Раніше Українці виграли битву за Київ, – очільник Держдепу США Блінкен

Україна має робити все для захисту від російської агресії, – Блінкен

Питання полягає в тому, чи мають українці здійснювати дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Мій погляд полягає в тому, що їм життєво важливо робити все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому випадку – це їхнє рішення,

– наголосив Блінкен.

Позиція США така: потрібно, аби Україна отримала все необхідне для того, аби окупаційні війська покинули українську територію.

У Британії – теж схожа позиція: коротко про це

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не заперечує, аби Україна використовувала надану зброю для цілей в Росії.

На думку Джонсона, Україна має право на повний свій захист.

Першим таку думку висловив і міністр з питань збройних сил Британії Джеймс Гіппі. Він зазначив, що надана Заходом зброя дозволяє уражати цілі на території держави-агресорки.

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