Таку заяву американський чиновник зробив після того, як разом з міністром оборони США Ллойдом Остіном відвідав українську столицю. Він виступив з промовою перед сенатським Комітетом з міжнародних справ у Вашингтоні 26 квітня, передає 24 канал.
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Україна вже перемогла у битві за Київ
Блінкен розповів, що у Києві він помітив позитивні ознаки відновлення та пожвавлення – люди їздили вулицями, сиділи на лавках посеред міста, прогулювались. Це відбувалось безпосередньо на очах в американських високопосадовців.
Українці виграли битву за Київ. Попри усі страждання, які вони пережили, попри ту різанину, яку продовжує жорстоке вторгнення Росії, Україна була та буде вільною і незалежною державою,
– наголосив очільник Держдепу США.
Посадовець підкреслив, що під час спільного візиту з Ллойдом Остіном вони разом продемонстрували прихильність Сполучених Штатів владі та народу України. Він зазначив, що неможливо не розчулитися від того, як і чого досягли українці. Крім того, за словами Блінкена, неможливо не вірити, що наш народ і далі досягатиме успіхів, адже знає, за що бореться.
Побачивши все це, я повинен вам сказати, що відчув гордість за те, що США зробили для підтримки української влади і народу, а також підтвердив своє переконання у тому, що ми не маємо права здатися,
– додав Блінкен.
Візит Блінкена та Остіна до Києва напередодні: коротко
- 24 квітня, на Великдень, з візитом у Київ прибули високопоставлені представники США – держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.
- Вони зустрілись із Президентом України Володимиром Зеленським та обговорили, зокрема, оборонну допомогу нашій державі, посилення санкцій проти Росії, гарантії безпеки та фінансову підтримку.
- Крім того, президент передав представникам США план дій, у якому розписані кроки з посилення економічних санкцій проти Росії – документ, над яким працювала міжнародна експертна група "Макфола-Єрмака".
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