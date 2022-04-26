Такое заявление американский чиновник сделал после того, как вместе с министром обороны США Ллойдом Остином посетил украинскую столицу. Он выступил с речью перед сенатским Комитетом по международным делам в Вашингтоне 26 апреля, передает 24 канал.

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Украина уже победила в битве за Киев

Блинкен рассказал, что в Киеве он заметил положительные признаки восстановления и оживления – люди ездили по улицам, сидели на скамейках посреди города, прогуливались. Это происходило непосредственно на глазах у американских чиновников.

Украинцы выиграли сражение за Киев. Несмотря на все страдания, которые они пережили, несмотря на резню, которую продолжает жестокое вторжение России, Украина была и будет свободным и независимым государством,

– подчеркнул глава Госдепа США.

Чиновник подчеркнул, что во время совместного визита с Ллойдом Остином они вместе продемонстрировали благосклонность Соединенных Штатов к власти и народу Украины. Он отметил, что невозможно не растрогаться от того, как и чего достигли украинцы. Кроме того, по словам Блинкена, невозможно не верить, что наш народ и дальше будет добиваться успехов, ведь знает, за что борется.

Увидев все это, я должен вам сказать, что почувствовал гордость за то, что США сделали для поддержки украинской власти и народа, а также подтвердил свое убеждение в том, что мы не имеем права сдаться.

– добавил Блинкен.

Визит Блинкена и Остина в Киев накануне: коротко

24 апреля, на Пасху, с визитом в Киев прибыли высокопоставленные представители США – госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Они встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудили, в частности, оборонную помощь нашему государству, усиление санкций против России, гарантии безопасности и финансовую поддержку.

Кроме того, президент передал представителям США план действий, в котором расписаны шаги по ужесточению экономических санкций против России – документ, над которым работала международная экспертная группа "Макфола-Ермака".

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