Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в Сенате. Он отметил, что это решение Украины – переносить ли боевые действия на российскую территорию.

Ранее Украинцы выиграли битву за Киев, – глава Госдепа США Блинкен

Украина должна делать все для защиты от российской агрессии, – Блинкен

Вопрос состоит в том, должны ли украинцы совершать действия, выходящие за пределы их границ. Моя точка зрения заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае – это их решение,

– подчеркнул Блинкен.

Позиция США такова: нужно, чтобы Украина получила все необходимое, чтобы оккупационные войска покинули украинскую территорию.

У Британии – тоже похожая позиция: коротко об этом

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не возражает, чтобы Украина использовала предоставленное оружие для целей в России.

По мнению Джонсона, Украина имеет полное право на полную защиту.

Первым такое мнение высказал и министр по вопросам вооруженных сил Британии Джеймс Гиппи. Он отметил, что предоставленное Западом оружие позволяет поражать цели на территории государства-агрессора.

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