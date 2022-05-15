О приезде в Германию сообщил сам глава Госдепа в соцсетях. Он отметил, что встреча – неформальная.

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Главы МИД обсудят шаги по преодолению агрессии России

Я прибыл в Берлин, чтобы обсудить наш альянс и действия по преодолению неспровоцированной агрессии России против Украины,

– написал Блинкен.

Отметим, 8 мая госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Главы дипломатических ведомств скоординировали шаги по приближению победы Украины в войне, которую начала Россия. Также Блинкен и Кулеба затронули тему разблокировки украинского экспорта продовольствия.

Блинкен отмечал, что Путин извращает историю

Ранее государственный секретарь США отмечал, что глава Кремля пытается извратить историю. Таким образом он хочет как-то оправдать вторжение россиян в Украину.

Также, по мнению главы Госдепа, Украина имеет право делать все для того, чтобы защититься. Именно так Блинкен прокомментировал возможность Украины наносить удары по объектам на российской территории. Он отметил, что такие шаги – это исключительно решение украинского командования.

Обратите внимание! Блинкен отметил, что мнение Вашингтона однозначно: Украина должна получить все для победы в войне.

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Позиция США по отношению к российской агрессии: последние новости

Американские сенаторы прибыли в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Главной темой стала финансовая и военная помощь США в Украине. Кроме этого политики обсудили ужесточение санкций против государства-агрессорки.

Глава Украины ранее призвал Вашингтон признать Россию государством, финансирующим терроризм.

Провели переговоры и министр обороны Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин. Они скоординировали усилия США и международных партнеров по оказанию военной помощи Украине.

Советник главы МВД Ростислав Смирнов отметил, что в скором времени россияне почувствуют силу американского ленд-лиза. Пока темпы поставки оружия трудно спрогнозировать, однако оно точно будет. В МВД уверены, что это будет настолько быстро, насколько это возможно.

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