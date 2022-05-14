Об этом рассказали 14 мая в Офисе Президента. Отметили, что в Киев приехал лидер республиканского меньшинства в Сенате Митчелл Макконнелл.

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От действий России ужасается весь мир

По словам Зеленского, визит американских союзников является актом, символизирующим двухпартийную поддержку со стороны Конгресса США и народа. Он добавил, что Украина сейчас защищает демократические ценности, свободы и право народов свободно выбирать будущее.

"Россия совершает геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, от которых ужасается весь мир, – пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны", – заявил Зеленский.



США выражают поддержку для Украины / Фото Офиса Президента



Зеленский надеется на предстоящую помощь от США / Фото Офиса Президента

Украина надеется на поддержку США в будущем

По словам президента, США играют значительную роль в санкционных ограничениях для оккупантов. Зеленский считает значимыми законы о запрете импорта российской нефти и прекращении торговых отношений с Россией и Беларусью.

Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма,

– подчеркнул президент.

Дополнительное финансирование для Украины

Зеленский поблагодарил США за лидерство в принятии решений и поддержке Украины. В частности, назвал выдающимся решение о ленд-лизе.



Сенаторы в Киеве / Фото Офиса Президента

Также он надеется, что Сенат США примет пакет дополнительного финансирования для Украины. Ранее его уже рассматривали в Палате представителей и увеличили финансирование с 33 миллиардов долларов до 39,6.

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Еще один визит зарубежных лидеров в Украину

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра и его коллега из Германии Анналена Бербок приехали в Киевскую область. В частности, они посетили разрушенные Бучу и Ирпень.