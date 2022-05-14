Об этом рассказала Полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова. Какую помощь Украина получила сегодня, 14 мая, далее.

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Как рассказывает Маркарова, очередной самолет доставил в Украину 105 тонн важной помощи :

3 автомобиля скорой помощи для ГСЧС (уже направляются на Восток, где они наиболее нужны),

220+ паллет медикаментов и медицинского оборудования,

пищевые продукты длительного хранения.

Работа каждого и каждой неоценима, спасибо за всю вашу работу и помощь,

– написала посол Украины в США в соцсетях.



США доставили в Украину 105 тонн важной помощи / Фото Оксана Маркарова

Принятие ленд-лиза: главное

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Теперь Соединенные Штаты Америки смогут поставлять Украине вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре.

На брифинге после подписания документа Байден заявил, что этот важный шаг является затратным. Впрочем, подчеркнул, что он поможет украинскому народу в борьбе за демократию.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Америку за принятие такого закона. Кроме того, по его словам, ленд-лиз не стоит называть кредитом.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что во время Второй мировой войны именно ленд-лиз стал одним из ключевых факторов победы антигитлеровской коалиции над нацизмом.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подробно объяснил, что предусматривает принятие ленд-лиза для Украины. Он подчеркнул, что благодаря его принятию наше государство получит доступ к ресурсам, которые помогут ускорить победу над Россией.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что в России начали переживать из-за помощи, предоставленной Украине. По его словам, американское вооружение кардинально сменит оперативную картину на всех фронтах.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал, какие виды оружия Украина ждет от США. Он отметил, что нам нужна более современная и точная ракетная техника, которая позволит на больших расстояниях поражать цели врага.

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