Глава Офиса Президента Андрей Ермак в деталях объяснил, что именно предполагает принятие этого закона. Чем поможет ленд-лиз Украины с военной и дипломатической точки зрения – читайте дальше.

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Что ленд-лиз означает для Украины

По словам Ермака, закон прежде всего предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружения из ассортимента военно-промышленного комплекса США.

Сотрудничество в рамках ленд-лиза будет регулироваться документами, подписанными правительствами Украины и Соединенных Штатов, детали которых будут опубликованы со временем. Сам акт рассчитан на 2022 и 2023 годы. Украина получит высокотехнологичное оружие, поставки которого будут сопровождаться учениями бойцов Вооруженных Сил Украины.

Главное, что закон позволяет президенту США не согласовывать каждый раз эту помощь с Конгрессом – это значительно ускорит получение оружия и другой необходимой нам помощи. Андрей Ермак подчеркнул, что ленд-лиз – это не только об оружии. Это помощь всем тем, что нужно для победы Украины.

Если вспомнить историю второй мировой войны, то кроме танков и самолетов США направляли в СССР станки, локомотивы, бронированную сталь, консервы. Сейчас – так же, кроме оружия, возможна и другая помощь, в том числе и необходимые нам материалы, которые мы согласуем,

– объяснил Ермак.

Лэнд-лиз, среди прочего, предполагает развертывание военных, логистических и промышленных мощностей – как в США, так и в Украине. Американский оборонно-промышленный комплекс запустит производство новой техники и оружия, что будет отвечать нашим потребностям.

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Фактически Украина получит доступ к ресурсам, чтобы иметь возможность победить Россию в борьбе за нашу свободу. Мы будем формировать перечень потребностей, в том числе оружия, которое будет нам необходимо, а также сотрудничать с американскими союзниками по его поставке.

Кстати, это позволит расширить арсенал современного оружия и количество украинских защитников и защитниц, которые научатся им владеть. Кроме того, Ермак добавил, что на дипломатическом уровне ленд-лиз является сигналом для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для нее все, что может.

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