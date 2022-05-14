Швидкі, медикаменти та харчі: США доправили до України 105 тонн важливої допомоги

Про це розповіла Повноважний посол України в США Оксана Маркарова. Яку допомогу Україна отримала сьогодні, 14 травня, – далі.

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Ліки, продукти та авто: нова партія допомоги від США

Як розповідає Маркарова, черговий літак доправив до України 105 тонн важливої допомоги:

3 автомобілі швидкої допомоги для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (вже прямують на Схід, де вони найбільше потрібні),

220+ палет медикаментів та медичного обладнання,

харчові продукти тривалого зберігання.

Робота кожного та кожної є неоціненною, дякую за всю вашу роботу та допомогу,

– написала посол України в США у соцмережах.



США доправили до України 105 тонн важливої допомоги / Фото Оксана Маркарова

Ухвалення ленд-лізу: головне

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. Відтепер Сполучені Штати Америки зможуть постачати Україні озброєння та іншу допомогу за спрощеною процедурою.

На брифінгу після підписання документу Байден заявив, що цей важливий крок є витратним. Утім, наголосив, що він допоможе українському народу в боротьбі за демократію.

Президент України Володимир Зеленський подякував Америці за ухвалення такого закону. Крім того, за його словами, ленд-ліз не варто називати позикою.

Денис Шмигаль наголосив, що під час Другої світової війни саме ленд-ліз став одним із ключових факторів перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак детально пояснив, що передбачає ухвалення ленд-лізу для України. Він підкреслив, що завдяки його ухваленню наша держава отримає доступ до ресурсів, які допоможуть пришвидшити перемогу над Росією.

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що в Росії почали перейматись допомогою, наданою Україні. За його словами, американське озброєння кардинально змінить оперативну картину на всіх фронтах.

Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський розповів, на які види зброї Україна чекає від США. Він зазначив, що нам потрібна більш сучасна і точна ракетна техніка, яка дозволить на більших відстанях вражати цілі ворога.

Варто знати – Веніславський розповів про озброєння для України: деталі у відео