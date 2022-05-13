Про це 24 каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. Він розповів про те, чому в Росії почали так перейматись допомозі Україні від США.
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Перша причина істерії
У Росії є 2 причини, щоб істерити через ленд-ліз,
– заявив правозахисник.
За словами Фейгіна, перша полягає в тому, що американське озброєння кардинально змінить оперативну картину на всіх фронтах. Водночас не колись там, а вже незабаром.
"Якщо 9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, то вже наступного дня Конгрес США затвердив 40 мільярдну воєнну допомогу. І не якихось там танків з табуретками, а справжнього потужного озброєння", – зазначив Фейгін.
Росіяни хочуть встигнути до поставок
На думку Фейгіна, росіяни почали забирати свої сили з Харківщини, оскільки вирішили сконцентруватись на основних напрямках – Луганській та Донецькій областях. Так вони хочуть бодай спробувати вийти на адміністративні кордони цих областей, доки не поставлять американську зброю в Україну.
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"Який сенс намагатись штурмувати Харків, якщо це абсолютно марно. Для цього в росіян немає ні сил, ні можливостей", – додав він.
Друга причина істерії
Фейгін пояснив ще одну причину масової істерії Кремля через ленд-ліз для України. Він зазначив, що вже зараз у Росії почали лунати фрази, що нібито Україна розплачуватиметься за цю допомогу США з покоління в покоління, а Вашингтон робитиме з нашою державою, що забажає.
Однак правозахисник наголосив, що у Кремлі прекрасно знають, що саме їхня держава й оплачуватиме озброєння, яке зараз надають США Україні.
Вони прекрасно знають, що їхні гроші (державні, корпоративні), які заморозили в результаті санкцій, підуть на оплату ленд-лізу. Це як мінімум 350 мільярдів доларів, які центробанк залишив в цінних паперах у США. Тобто платитиме не Київ, а Москва,
– підкреслив Фейгін.
Правозахисник додав, що саме це російську верхівку злить найбільше. Їх дуже гризе думка, що цю допомогу вони оплачуватимуть зі своїх кишень – виноградників, яхт та іншого. Тобто їх ще й "кинули" на гроші.
"Саме тому на це так боляче реагують у Кремлі. Вони не хочуть програвати. Так ще й своїм коштом", – підсумував Фейгін.
Фейгін розповів, чому Росія так істерить через ленд-ліз: дивіться відео
Ленд-ліз для України: коротко
- Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Його підписання означає, що тепер США надсилатиме нам більше допомоги (зокрема військової) у найкоротші терміни.
- Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що для нас означає ухвалення такого закону. Він наголосив, що тепер постачання зброї з США в нашу країну не матиме жодних обмежень.
- Володимир Зеленський прокоментував ухвалений закон про ленд-ліз. За його словами, він настільки вигідний, що називати його позикою – некоректно.