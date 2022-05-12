Про це 24 каналу розповів політолог Дмитро Шеренговський. Він також зазначив, що підписання чергового пакету допомоги Україні є дуже важливим кроком, адже це додаткове посилення української економіки попри ленд-ліз.
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Україна потребує будь-якої допомоги: медичної, гуманітарної, економічної. Тому підписання президентом Байденом чергового траншу фінансової допомоги у 40 мільярдів доларів, є важливим, аби не було пробілу між постачанням допомоги, зазначає політолог.
Чи будуть США підтримувати Україну в разі програшу демократів на виборах
Ми бачимо монолітну підтримку України у США з обох партій – демократів та республікаців. Американське населення також, у своїй більшості є проукраїнським,
– переконаний Шеренговський.
На думку Шеренговського, з одного боку активну підтримку України у США, можна розцінювати, як набір "очків" перед виборами, але з іншого боку – буль-яка партія у США, що переможе, буде підтримувати українців до кінця.
Підтримка України від США – що відомо
- Бріджит Брінк можуть невдовзі затвердити на посаду пані посла США в Україні. Брінк зазначила, що якщо її оберуть, то вона планує розпочати свою дипломатичну місію безпосередньо у Києві. Нагадаємо, що постійного посла США Україна вже не отримувала кілька років.
- Американський штат Місісіпі обрав Хмельницьку область, як регіон-побратим. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
- США запровадили санкції проти російських еліт та членів їхніх сімей – обмежили видачу віз. Під візові обмеження потрапили російські та білоруські чиновники, які підривають суверенітет, територіальну цілісність чи політичну незалежність України.
- Перша леді США Джил Байден відвідала Україну та зустрілась із Оленою Зеленською. Дружини президентів зустрілись у Ужгороді, де відвідали поранених бійців у госпіталі.
- Міністр оборони України Олексій Резніков 9 травня провів телефонну розмову зі своїм колегою Ллойдом Остіном, міністром оборони США. Вони обговорили військову допомогу, яку потребують ЗСУ для перемоги над російськими окупантами.
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