Про це Брінк заявила під час слухань у профільному Комітеті з міжнародних справ Сенату США щодо призначення її головою американської дипломатичної місії в Україні. Вони відбулись 10 травня.

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Плани Бріджит Брінк щодо її ймовірної дипломатичної місії в Україні

Бріджит Брінк наголосила, що докладе усіх зусиль для якнайшвидшого повернення посольства США до української столиці.

Не знаю точно, як швидко ми зможемо повернутися до цього процесу, втім я знаю, що ми намагатимемося це зробити якомога швидше. І, звісно, це моє сподівання і план – у разі затвердження, отримати можливість розпочати свою місію безпосередньо у Києві,

– підкреслила пані дипломат.

Претендентка на посаду пані посла США в Україні розповіла, що має високий рівень довіри до американських експертів у галузі безпеки, зокрема тих, які працюють на місцях і дають поради, щоб штати змогли просувати свої стратегічні інтереси. Вона наголосила, що це означає присутність та пряму співпрацю з українською владою, посольствами інших країн, а також координацію роботи між Вашингтоном та Києвом.

Брінк також зауважила, що визначає для себе пріоритетом передусім просування тих стратегічних інтересів, що працюють на "демократію, суверенність та процвітання України". У цьому контексті ймовірна майбутня пані посол США в Україні пообіцяла працювати разом із Конгресом, щоб допомогти нашій державі досягти успіху як на полі бою, так і за столом переговорів. Крім того, Брінк заявила, що зробить усе, аби "Росія зазнала стратегічної поразки" у спробах взяти під контроль Україну.

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Разом з тим кандидатка висловила готовність співпрацювати з Конгресом над забезпеченням подальшої гуманітарної та економічної підтримки нашої держави, а також притягненням до відповідальності винних у воєнних злочинах на території України. З-поміж іншого, Брінк назвала також пріоритетом допомогу посольства США у відбудові нашої країни.

Ми підтримуємо рішення народу України щодо більшої інтеграції в європейську спільноту, а також прагнення реалізувати складні й серйозні внутрішні реформи, необхідні для досягнення цієї мети,

– додала пані дипломат.

Нагадаємо, що до цього Бріджит Брінк працювала пані послом США у Словаччині. Джозеф Байден номінував її на посаду очільниці дипломатичної місії США в Україні 28 квітня. Тепер її кандидатуру мають затвердити у профільному комітеті.

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