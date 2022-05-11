Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що звинувачення Путіна щодо причетності Заходу до війни Росії проти України є брехнею та абсурдом.

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При цьому вона додала, що варто пам'ятати про справжній сенс 9 травня, який полягає у відзначенні перемоги над нацизмом.

Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу – це явна брехня та абсурд,

– сказала представниця адміністрації США.

Псакі звинуватила Путіна у переписуванні історії

Окрім того, що під час своєї "святкової" промови Путін намагався перекласти провину за повномасштабне вторгнення Росії в Україну на інші країни, він зробив безліч інших абсурдних заяв.

Псакі підкреслила, що інші заяви, озвучені президентом Росії під час параду, є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації". Вона нагадала, що це вже траплялося в російських методичках.

Але представниця США зауважила, що, на щастя, зараз усі знають, якою "фабрикою дезінформації" є Путін і кремль. І правду знають як журналісти по всьому світу, так і звичайні люди в Європі та Америці.

Як Путін згадав Захід під час промови на військовому параді

Президент країни-агресорки, яки віддав наказ ввести війська в Україну, заявив, що у його жорстокій війні проти сусідньої держави нібито винне НАТО.

Путін намагався виправдатись, що розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, бо начебто НАТО "готувалося до наступу", а українська влада буцімто погрожувала "купівлею" ядерної зброї.

У Міністерстві оборони Великої Британії назвали ці заяви "проблиском відчаю" й вкотре наголосили, що в Україні не було жодних баз НАТО.

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