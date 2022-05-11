Представительница Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что обвинения Путина в причастности Запада к войне России против Украины являются ложью и абсурдом.

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При этом она добавила, что следует помнить о подлинном смысле 9 мая, заключающемся в праздновании победы над нацизмом.

Предположение, якобы война, которую ведет президент Путин, была вызвана планами Запада – это явная ложь и абсурд,

– сказала представительница администрации США.

Псаки обвинила Путина в переписывании истории

Кроме того, что во время своей "праздничной" речи Путин пытался переложить вину за полномасштабное вторжение России в Украину на другие страны, он сделал множество других абсурдных заявлений.

Псаки подчеркнула, что другие заявления, озвученные президентом России во время парада, являются еще одной "версией пересмотра истории, которая приняла форму дезинформации". Она напомнила, что это уже случалось в российских методичках.

Но представитель США отметила, что, к счастью, сейчас все знают, какой "фабрикой дезинформации" является Путин и кремль. И правду знают как журналисты по всему миру, так и простые люди в Европе и Америке.

Как Путин вспомнил Запад во время речи на военном параде

Президент страны-агрессора, отдавший приказ ввести войска в Украину, заявил, что в его жестокой войне против соседнего государства якобы виновато НАТО.

Путин пытался оправдаться, что начал полномасштабное вторжение в Украину, потому что якобы НАТО "готовилось к наступлению", а украинские власти якобы угрожали "покупкой" ядерного оружия.

В Министерстве обороны Великобритании назвали эти заявления "проблеском отчаяния" и в очередной раз подчеркнули, что в Украине не было никаких баз НАТО.

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