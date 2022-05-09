Посмотрел "победобесие" 9 мая и вот выводы:
- Путин – перепуганный, опухший и подавленный.
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- Бормотание фюрера – ни о чем.
- Парад курсантов – говно.
- Техники нет, самолетов нет.
- У пробравшихся в кадр генералов скучные инертные морды.
- Иностранных лидеров нет. Даже "Бульбофюрера Лукашолине" нет.
- Толпа ждет водки и халявной перловой каши.
- Все фальшивое, злое и агрессивное.
- Страна телевизионных червей, рабов и параллельной реальности.
Россия обречена
Последний тезис следует расширить. Парад "победобесия" в Москве в очередной раз доказал, что Россия, россияне и все российское на ближайшие 100 лет будут токсичными изгоями.
Россиян за границей будут презирать и относиться к ним с презрением.
Российские дети будут страдать в школах. Студенты – в университетах.
Это клеймо на десятки лет. Их плата за рабство, поддержку фашизма-путинизма, который пил кровь и мордовал украинцев.
Россия – это территория зла и беззакония. Россия должна быть законсервированной и изолированной от цивилизованного мира.
Россияне отравлены пропагандой и их нельзя будет перевоспитать. Только изолировать от западного мира и демократии, чтобы они гнили в своих резервациях.
День победы – Война и миф – смотрите видео: