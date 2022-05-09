Подивився "победобєсія" 9 травня і ось висновки:

  • Путін – пере ляканий, опухлий та пригнічений.

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  • Бормотіння фюрера – ні про що.
  • Парад курсантів – гівно.
  • Техніки немає, літаків немає.
  • У генералів, що прокралися в кадр, нудні інертні морди.
  • Іноземних лідерів немає. Навіть "Бульбофюрера Лукашоліні" немає.
  • Натовп чекає горілки та халявної перлової каші.
  • Все фальшиве, зле та агресивне.
  • Країна телевізійних хробаків, рабів та паралельної реальності.

Росія приречена

Останню тезу варто розширити. Парад "побєдобєсія" в Москві вкотре довів, що Росія, росіяни, і все російське на найближчі 100 років будуть токсичними ізгоями.

Росіян за кордоном будуть зневажати та ставитися до них з презирством.

Російські діти будуть страждати в школах. Студенти – в університетах.

Це клеймо на десятки років. Їхня плата за рабство, підтримку фашизму-путінізму, який пив кров та мордував українців.

Росія – це територія зла і беззаконня. Росія має бути законсервована та ізольована від цивілізованого світу.

Росіяни отруєні пропагандою, і їх не можна буде перевиховати. Лише ізолювати від західного світу та демократії, щоб вони гнили у своїх резерваціях.

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