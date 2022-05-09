Подивився "победобєсія" 9 травня і ось висновки:

Путін – пере ляканий, опухлий та пригнічений.

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Бормотіння фюрера – ні про що.

Парад курсантів – гівно.

Техніки немає, літаків немає.

У генералів, що прокралися в кадр, нудні інертні морди.

Іноземних лідерів немає. Навіть "Бульбофюрера Лукашоліні" немає.

Натовп чекає горілки та халявної перлової каші.

Все фальшиве, зле та агресивне.

Країна телевізійних хробаків, рабів та паралельної реальності.

Росія приречена

Останню тезу варто розширити. Парад "побєдобєсія" в Москві вкотре довів, що Росія, росіяни, і все російське на найближчі 100 років будуть токсичними ізгоями.

Росіян за кордоном будуть зневажати та ставитися до них з презирством.

Російські діти будуть страждати в школах. Студенти – в університетах.

Це клеймо на десятки років. Їхня плата за рабство, підтримку фашизму-путінізму, який пив кров та мордував українців.

Росія – це територія зла і беззаконня. Росія має бути законсервована та ізольована від цивілізованого світу.

Росіяни отруєні пропагандою, і їх не можна буде перевиховати. Лише ізолювати від західного світу та демократії, щоб вони гнили у своїх резерваціях.

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